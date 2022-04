Adalberto participará das seletivas para a Surdolimpíadas - Divulgação

Publicado 04/04/2022 17:35 | Atualizado 04/04/2022 18:02

Rio - O judoca Adalberto da Silva acompanhou as Olimpíadas de Tóquio 2020 pela TV. Ele nasceu surdo e trilhou sua vida através do esporte, chegando a conquistar mais de 200 medalhas. O atleta sonhava em dar continuidade em sua trajetória, lutando nos tatames da Surdolimpíadas (Deaflympics), que acontecerá, em maio deste ano, no Brasil.



O sonho de Adalberto, porém, foi frustrado nas últimas semanas quando teve sua inscrição indeferida na participação da seletiva nacional da competição sob o argumento de que estaria inativo na Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que é voltada para atletas ouvintes (pessoas não surdas).

A seletiva nacional é organizada e regulamentada pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), associação pela qual Adalberto está regularmente vinculado. Entretanto, de forma contraditória com a história do Judô de Surdos no Brasil, eles passaram a exigir que os atletas também estivessem associados à CBJ.

“Em toda a minha trajetória, essa foi a primeira vez em que eu passei por algo do tipo. Essa foi uma situação muito humilhante para todos os atletas surdos que também tiveram a inscrição negada. Se não fosse a ajuda da Defensoria, eu não teria conseguido participar da seletiva”, comentou Adalberto.