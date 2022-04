Governador Cláudio Castro visitou áreas atingidas pelas chuvas na Baixada Fluminense - Rogerio Santana / Divulgação

Governador Cláudio Castro visitou áreas atingidas pelas chuvas na Baixada Fluminense Rogerio Santana / Divulgação

Publicado 04/04/2022 16:34 | Atualizado 04/04/2022 19:48

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) visitou, nesta segunda-feira (4), a região da Costa Verde, fortemente atingida pelas chuvas nos últimos dias. De acordo com as primeiras informações, ele percorrerá, em companhia com o presidente Jair Bolsonaro (PL), áreas que foram prejudicadas pelo grande volume de água e logo após seguirá para o centro de crime montado pela Defesa Civil, no Centro de Angra dos Reis.

No bairro, eles visitaram o local da tragédia e foram até a escola municipal que está servindo de abrigo para as famílias vitimadas pelas chuvas.

O prefeito Fernando Jordão disse que as moradias que serão construídas com a ajuda dos governos federal e estadual serão no próprio bairro de Monsuaba, em terreno da prefeitura de Angra.

Belford Roxo



Após visita à região da Costa Verde no último domingo (3), o governador seguiu para a cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Lá, Castro caminhou com o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, e o prefeito Waguinho por pontos afetados pelo temporal. Na região, o governador também ouviu os moradores e conversou com a equipe da prefeitura para identificar as ações que devem ser implementadas na localidade.



"Seguimos atentos às necessidades e demandas das cidades prejudicadas pelas chuvas. O governo está presente em cada uma dessas regiões e continuará adotando as medidas necessárias para minorar os danos provocados pelo temporal, garantindo assistência à população e devolvendo a normalidade aos municípios", disse Castro.