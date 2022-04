Guandu opera com 96% da capacidade de produção de água - Cosme Aquino / Cedae

Publicado 04/04/2022 18:58 | Atualizado 04/04/2022 19:19

Rio - Municípios da Baixada Fluminense e alguns bairros da Zona Oeste do Rio estão com o abastecimento de água reduzido por causa dos danos causados pelas chuvas em uma elevatória do Sistema Guandu. De acordo com a companhia, o sistema está operando com 96% da capacidade de produção de água.

A previsão é que a produção seja totalmente restabelecida até esta terça-feira (5), quando os reparos no equipamento serão concluídos. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos dispõem de reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que exijam grande quantidade de água.

Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.