Explosão em instaladora de GNV em Nilópolis, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 04/04/2022 16:56 | Atualizado 04/04/2022 16:56

Rio - Uma loja de instalação de cilindros GNV ficou destruída após uma explosão, por volta das 10h desta segunda-feira (4), na Avenida Getúlio Vargas, altura 1700, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Queimados foi à loja JL GNV apagar o fogo, que se alastrou pelo estabelecimento e atingiu algumas lojas ao lado. Ninguém ficou ferido.



Veja o vídeo:

Explosão em instaladora de cilindros GNV em Nilópolis, na Baixada Fluminense.#ODia

Divulgação / DIA pic.twitter.com/vzel28M1eD — Jornal O Dia (@jornalodia) April 4, 2022

Às 11h10, o fogo já tinha sido contido pelos bombeiros. Pedestres que passavam pela região no momento da explosão ficaram assustados com o barulho e com a fumaça preta que saía da instaladora. "Moro aqui do lado da prefeitura de Nilópolis. Ouvi daqui um barulho enorme"; "Foi aqui do lado. Eu achei que minha casa ia desabar"; relataram alguns moradores.

Agentes da Secretaria de Transportes também estiveram no local para auxiliar motoristas no trânsito. O fluxo apresentou lentidão até o início da tarde, mas já foi normalizado.

Até o momento não há informações do que teria motivado a explosão. Procurada, a empresa JL GNV ainda não deu retorno sobre o ocorrido.