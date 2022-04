Ônibus pegou fogo na Tijuca - Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/04/2022 15:53

Rio - Um ônibus pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (4), em frente à Igreja de Santo Afonso, na Rua Barão de Mesquita, Tijuca, Zona Norte do Rio. O barulho de explosão e o grande volume de fumaça assustaram as pessoas que ficaram próximo do local para conferir a situação. Ninguém ficou ferido e ainda não há informação do que pode ter causado o incêndio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h32 e, por volta de 20 minutos depois, o fogo foi totalmente extinto. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o veículo tomado pelas chamas e o som da explosão que causou medo naqueles que passavam por ali.



CONFIRA:

