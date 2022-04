v - Reprodução / Redes Sociais

vReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/04/2022 15:52

Rio - Um homem subiu no teto do vagão de um trem do metrô na estação Cinelândia enquanto fugia da polícia, assustando passageiros, na manhã desta segunda-feira (4). Ele estava sendo perseguido por agentes da PM após se envolver em briga com um turista na Rua do Passeio, no Centro do Rio.

O transporte foi parcialmente interrompido, com corte de energia entre as estações Glória e Central, devido ao ocorrido. A circulação ficou suspensa por alguns minutos mas, de acordo com o MetrôRio, já voltou ao normal.



Segundo a nota da Operação Segurança Presente, policiais iriam abordar o suspeito quando ele fugiu em direção ao metrô. Durante a perseguição, ele subiu no teto do veículo para tentar escapar. O fugitivo foi levado para a 5ª DP (Mem de Sá), após os agentes o convencerem a se render.