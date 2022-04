Objetivo do projeto é garantir cidadania aos recém-nascidos da unidade e diminuir a burocracia na retirada de documentos essenciais - Edu Kapps/SMS-Rio

Publicado 04/04/2022 15:24 | Atualizado 04/04/2022 15:36

Rio - Os bebês que nascerem no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (HMMABH), no Centro do Rio, já sairão da unidade com RG, CPF, além da certidão de nascimento. Essa é a primeira unidade da rede municipal de Saúde do Rio de Janeiro a implementar a iniciativa, que é feita em conjunto com o Detran-RJ e tem o objetivo de garantir cidadania aos recém-nascidos, além de diminuir a burocracia na retirada de documentos essenciais.



O posto do Detran na maternidade foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (4) pelo diretor de Identificação Civil do órgão, Pedro Thompson, e pela subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência (Subhue) do Município, Teresa Navarro. A partir de agora, o serviço vai atender aos pais dos recém-nascidos e emitir os documentos. As mães que não tiverem certidão de nascimento ou carteira de identidade também serão atendidas pelo programa gratuitamente.



Giovanna, que nasceu em 31 de março, foi a primeira bebê a utilizar o serviço no HMMABH. Seu pais, Lauane Borges e Dário Francisco, agradeceram a iniciativa: "É muito importante ter carteira de identidade e minha filha já está saindo da maternidade com os documentos. Queremos registrar nossa gratidão", declarou o pai da bebê.