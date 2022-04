Márcia França da Silva, de 54 anos, foi morta a tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste - Divulgação

Márcia França da Silva, de 54 anos, foi morta a tiros em Santa Cruz, na Zona OesteDivulgação

Publicado 04/04/2022 15:01 | Atualizado 04/04/2022 15:38

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) procura o autor dos disparos que matou Márcia França da Silva, de 54 anos, na manhã de domingo (3), na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Luiz Carlos de Oliveira, atualmente foragido da polícia.

Luiz Carlos de Oliveira é suspeito de matar a ex-companheira tiros Divulgação

Segundo testemunhas, o casal estava junto há 15 anos, mas Márcia terminou o relacionamento após sofrer agressões. O homem não aceitava a separação e fazia constantes ameaças contra ela. Amigos relatam ainda que a vítima tinha uma medida protetiva contra Luiz. O Tribunal de Justiça do Rio disse não ter localizado os nomes no sistema, mas ressaltou que casos sobre violência doméstica costumam correr em segredo de Justiça.

No domingo (3), Márcia teria ido até a casa de Luiz para dizer que iria denunciá-lo à polícia. O suspeito, então, esperou a vítima sair da casa para disparar diversas vezes contra ela. O corpo da mulher ficou caído na rua, próximo à casa do bandido

Uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) e do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas a vítima já estava morta. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado nesta terça-feira (5), às 8h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

Nas redes sociais, a família de Márcia está se mobilizando para pedir informações sobre o paradeiro de Luiz. Quem tiver informações, entre em contato através do Disque Denúncia 2253-1177.