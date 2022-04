Baía de Ilha Grande, Metropolitana I, Metropolitana II, Norte e Baixada Litorânea estão com bandeira verde - Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 04/04/2022 14:09

Rio - O Rio de Janeiro permaneceu em bandeira verde, de risco muito baixo para a covid-19, pela quarta semana consecutiva. A 75ª edição do Mapa de Risco da Secretaria de Estado de Saúde (SES) comparou a 12ª semana epidemiológica deste ano, entre os dias 20 e 26 de março, com a 10ª, nos dias 6 a 12 do mesmo mês. A análise foi divulgada nesta sexta-feira (1º).



O mapa apontou que a região da Baía de Ilha Grande, Metropolitana I, Metropolitana II, Norte e Baixada Litorânea estão com bandeira verde, enquanto a área do Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul e Noroeste permaneceram com bandeira amarela, de risco baixo. No período analisado, o número de internações caiu 85%, saindo de 53, na semana 10, para 8, na 12.



Os óbitos reduziram 68,2%, passando de 66, na 10ª semana, para 21, na 12ª. Os indicadores apontaram que, no período de 22 a 29 de março, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR foi de 2%. A média móvel de atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no período de 24 a 30 de março foi de 361 casos, o que corresponde a uma queda de 7,8% nos atendimentos de síndrome gripal nos últimos 14 dias.



A média de solicitações de internação no mesmo período foi de nove pedidos, o que indica uma queda de 17% de solicitações. Já a média da fila de espera para internação foi de quatro pessoas, indicando uma queda de 37% nas últimas duas semanas. Nesta edição do mapa de risco, foram registrados 15 municípios classificados em risco muito baixo e 77 em risco baixo.



"O cenário epidemiológico da covid-19 no estado vem se mantendo em queda sustentável. Prova disto é que estamos pela quarta semana consecutiva em bandeira verde com baixo risco para a doença. Apesar do cenário mais tranquilo, precisamos continuar avançando na vacinação contra a covid-19. Quem ainda não tomou a dose de reforço deve procurar um posto de saúde para receber a imunização o quanto antes", ressalta o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.