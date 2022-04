Com o suspeitos foram apreendidas 16 facas - Divulgação

Com o suspeitos foram apreendidas 16 facasDivulgação

Publicado 04/04/2022 13:34

Rio - Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (04) após ser flagrado roubando fios de postes e com 16 facas numa bolsa, no bairro Maria da Graça, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho foram alertados por pedestres que um homem furtava fios na Avenida Dom Hélder Câmara. Ao chegarem no local, foi realizada a abordagem do suspeito.

Com ele foi encontrado um grande volume de cabos e as 16 facas em uma bolsa. Ele foi preso e encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).