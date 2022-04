PM é atingido por árvore e fica gravemente ferido - WhatsApp O DIA

PM é atingido por árvore e fica gravemente feridoWhatsApp O DIA

Publicado 04/04/2022 13:31 | Atualizado 04/04/2022 13:59

Rio - Uma árvore caiu na manhã desta segunda-feira na Rua da Carioca, no Centro do Rio, e atingiu um policial militar, o deixando gravemente ferido. O quartel central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h23 e conseguiu resgatar o agente.

fotogaleria

Vídeos que circulam pela internet mostram o momento em que Lucas Matias, de 28 anos, que ainda estava debaixo do tronco da árvore, é atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do 5º BPM (Praça da Harmonia).

Uma árvore caiu em cima de um policial militar e o deixou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira. #oDia



Créditos: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/MaRWr4cFl9 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 4, 2022

Em estado grave, Lucas foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, onde vem recebendo atendimento.

De acordo com os bombeiros, após a remoção do PM para a unidade de saúde, equipes da corporação e da Polícia Militar permaneceram no local para serrar a árvore e realizar a retirada do tronco do meio a via.

De acordo com o Centro de Operações, a via foi liberada próximo à Avenida República do Paraguai. O trânsito no local é intenso.