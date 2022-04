Após ser encontrado, ele foi levado ao hospital, onde esteve internado na UTI até vir a falecer - Reprodução

Publicado 04/04/2022 12:38

Rio - O policial militar Carlo Cesar Dawidowicz Maspero, de 39 anos, que estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, desde dia 20 de março, após ser baleado e torturado na Cidade de Deus, morreu na madrugada desta segunda-feira (4). O soldado estava em coma induzido e não resistiu.



O policial sofreu agressões que resultaram em um corte no rosto e foi atingido por oito tiros: um no abdômen, três nas nádegas, dois nas coxas e também no pé e joelho esquerdo.

Na ocasião do crime, PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam a denúncia de que um agente havia sido torturado na localidade do Karatê, na Cidade de Deus. Ao perceber a movimentação de viaturas, os acusados cessaram as agressões e mandaram um morador retirar o PM do local. Além disso, foram devolvidas a identidade militar junto com a moto Honda CB 500F do policial.