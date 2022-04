Estudo da Prefeitura mostra que duas a cada três pessoas trans já sofreram violência por transfobia | Rio de Janeiro | O Dia

Primeira etapa do estudo foi realizada entre julho e outubro de 2021 - Divulgação / Alexandre Macieira

Publicado 04/04/2022 14:46

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, nesta sexta-feira (1), o levantamento das entrevistas feitas com 526 pessoas trans e travestis cadastradas na primeira etapa do projeto Garupa, realizada entre julho e outubro de 2021 pela Prefeitura do Rio. Os números impressionam: 83% dos entrevistados afirmam já terem sofrido violência dentro da escola, e dois em cada três já sofreram violência por serem trans. A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, por meio da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenadoria-Geral de Relações Internacionais e Cooperação.



O levantamento incluiu perguntas sobre a realidade socioeconômica, a escolaridade e o acesso ao mercado formal de trabalho no Rio. Dentre outros dados, a iniciativa apontou que um a cada três entrevistados faz apenas uma refeição por dia ou menos. Além disso, 72% dos participantes deixaram de estudar devido a dificuldades financeiras ou à falta de dinheiro.



"Dentro da comunidade LGBTI+, as pessoas trans e travestis são as que enfrentam as maiores barreiras de acesso à saúde, ao trabalho formal e a condições dignas de vida. Os estudos apontam que a pandemia agravou ainda mais este cenário. Estes dados dão um panorama de como ainda há muito a se fazer em prol destas pessoas, e poderão servir de base para inúmeras políticas públicas. A sociedade não pode fechar os olhos para a realidade de quem mais necessita de oportunidades", afirmou o coordenador executivo da Diversidade Sexual, Carlos Tufvesson.



As entrevistas aconteceram no âmbito do primeiro trimestre do projeto Garupa, cujo objetivo foi de facilitar o acesso da população trans e travesti à saúde, por meio do acompanhamento até a vacinação contra a covid-19 e da orientação sobre os serviços municipais. Ao todo, foram 723 pessoas trans e travestis atendidas pelo programa nesta primeira etapa. Dessas, 526 participaram integralmente da pesquisa.



A ação, que envolveu agentes trans e travestis atuantes em todas as áreas programáticas da cidade, foi uma das 18 selecionadas para participarem do "Partnership for Healthy Cities: Covid-19 Response" (em português: "Parceria para Cidades Saudáveis: Resposta para a Covid-19), iniciativa liderada pela Bloomberg Philanthropies em parceria com a Organização Mundial da Saúde e a Vital Strategies, que concedeu ao Rio de Janeiro US$ 50 mil para a execução do programa. A segunda etapa do projeto está prevista para ser lançada ainda no primeiro semestre deste ano.



"Estabelecer políticas públicas de promoção da dignidade de todas as pessoas só é possível por meio do comprometimento com a garantia do acesso delas à renda, à saúde, à cultura e à educação. A partir do Garupa, pavimentamos este caminho que vem sendo construído pela Prefeitura do Rio com o objetivo de assegurar e ampliar os direitos da população trans e travesti, que merece toda a atenção do poder público", comentou o secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita.



Confira os principais destaques do levantamento:





TRABALHO E RENDA



60% DOS ENTREVISTADOS TÊM RENDA MENSAL INCERTA OU INSUFICIENTE



Pergunta: Você possui uma renda mensal suficiente para sobreviver?



Respostas:



Sim, suficiente - 40%

Depende do mês - 39%

Sempre passo necessidade - 8%

Não tenho nenhuma renda - 13%





71% JÁ SOFRERAM PRECONCEITO DURANTE ENTREVISTA DE EMPREGO



Pergunta: Você já sofreu preconceito durante uma entrevista de emprego?



Respostas:



Sim, mais de uma vez - 71%

Sim, apenas uma vez - 0%

Nunca - 29%





27% NUNCA TIVERAM VÍNCULO DE TRABALHO



Pergunta: Você já possuiu algum vínculo de trabalho?



Respostas:



Nunca - 27%

Sim, sem me assumir no trabalho - 30%

Sim, me assumindo no trabalho - 43%





37% ACREDITAM QUE NÃO HÁ VAGAS FORMAIS DE TRABALHO PARA PESSOAS LGBTI+



Pergunta: Você acha que existem oportunidades de emprego para LGBTI+?



Respostas:



Sim, em muitas empresas - 3%

Sim, em poucas empresas - 59%

Sim, em empregos públicos - 0%

Sim, como empreendedores - 1%

Não, somente trabalho informal - 37%





UMA EM CADA TRÊS FAZ APENAS UMA REFEIÇÃO POR DIA OU MENOS



Pergunta: Você come de forma regular?



Respostas:



Não - 11%

Uma vez por dia - 22%

Mais de uma vez por dia - 67%





ESCOLARIDADE



DUAS EM CADA CINCO NÃO TERMINARAM A ESCOLA



Pergunta: Você estudou até que ano?



Respostas:

Primeiro grau - 20%

Primeiro grau incompleto - 6%

Segundo grau incompleto - 13%

Segundo grau - 42%

Superior - 20%





83% JÁ SOFRERAM VIOLÊNCIA DENTRO DA ESCOLA



Pergunta: Você já sofreu violência dentro da escola?



Respostas:



Sim, por amigos, na minha infância e adolescência - 44%

Sim, por amigos, na adolescência - 22%

Sim, por amigos e professores, na minha infância e adolescência - 11%

Sim, por amigos e professores, na adolescência - 6%

Nunca sofri violência na escola - 17%





RENDA E PRECONCEITO SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA PARAREM DE ESTUDAR



Pergunta: Por que você parou de estudar?



Respostas:



Não estudei mais por falta de dinheiro - 43%

Não estudei mais por falta de tempo - 0%

Não estudei mais por falta de oportunidade - 14%

Não estudei mais por causa do preconceito - 29%

Nunca gostei de estudar - 0%

Estou estudando no momento - 14%





83% GOSTARIAM DE VOLTAR A ESTUDAR



Pergunta: Você tem vontade de voltar aos estudos?



Respostas:



Sim, gostaria de concluir meus estudos - 22%

Sim, gostaria de complementar meus estudos - 56%

Sim, mas não sei o que devo estudar - 6%

Não, eu não quero mais estudar - 17%





DUAS EM CADA TRÊS GOSTARIAM DE APRENDER ALGUM CONTEÚDO PROFISSIONALIZANTE



Pergunta: O que você gostaria de aprender no seu tempo livre?



Respostas:



Conteúdo para complementar a formação escolar - 11%

Conteúdo profissionalizante - 66%

Conteúdo para aprender mais sobre mim - 10%

Conteúdo sobre algum hobby - 3%

Conteúdo para ajudar os outros - 11%





TRANSFOBIA E SAÚDE





DUAS EM CADA TRÊS JÁ SOFRERAM VIOLÊNCIA POR SER TRANS



Pergunta: Você já foi vítima de violência por ser trans?



Respostas:



Nunca - 32%

Até 2 vezes - 30%

Mais de duas vezes - 37%





29% TOMAM HORMÔNIOS POR CONTA PRÓPRIA



Pergunta: Você sabia que existe um programa voltado para hormônio-terapia assistida pelo SUS?



Respostas:



Sim, eu participo/participei no passado - 29%

Sim, mas nunca participei - 43%

Sim, tomo por conta própria - 0%

Não, tomo por conta própria - 29%

Não tenho interesse - 0%





56% NUNCA RECEBERAM ORIENTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA SOBRE HORMÔNIOS OU SILICONE



Pergunta: Você já procurou o serviço de saúde pública para receber orientação sobre hormônios ou uso de silicone?



Repostas:



Sim, já procurei e fui atendido - 44%

Sim, já procurei e não fui atendido - 21%

Não, não sei onde procurar - 13%

Não, nunca me interessei - 16%

Não, achei que não podia - 6%





ATÉ O FIM DO PROJETO, 79% TINHAM TOMADO PELO MENOS UMA DOSE DA VACINA



Pergunta: Você tomou a vacina contra a Covid-19?



Respostas:



Sim, a primeira dose - 54%

Sim, primeira e segunda doses (ou dose única) - 25%

Não - 20 %

Não quero tomar - 1%