Movimentação no Terminal Rodoviário, em frente a Estação Central do Brasil, no Centro do Rio - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/04/2022 15:41 | Atualizado 04/04/2022 15:43

Rio - A audiência marcada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) com o Sindicato dos Rodoviários marcada para esta segunda-feira terminou sem acordo de conciliação. O encontro decidiria o futuro da classe que briga pelo reajuste salarial referente a dois anos. Participaram da audiência representantes das empresas, da Prefeitura do Rio e lideres sindicais dos profissionais rodoviários. Paralisação pode voltar a ocorrer nesta quinta-feira.

Segundo o presidente do sindicato, Sebastião José, os empresários fizeram um pedido de 60 dias de prazo para que as negociações fossem feitas sem o risco de paralização do transporte, mas nenhuma proposta foi apresentada pelo grupo. Pela falta de retorno às demandas dos profissionais, o pedido foi negado pela direção do sindicato e também pela presidente do TRT. A Justiça determinou uma nova rodada de negociação no próximo dia 25, na sede do tribunal.

"Ficamos decepcionados com a falta de sensibilidade e de consciência por parte dos empresários e da própria prefeitura, que simplesmente ignoraram a categoria", comentou o presidente do sindicato.

Ainda segundo Sebastião, os trabalhadores estão há três anos sem reajuste de salários, cesta básica e demais benefícios, o que traz enorme descontentamento da categoria. Uma nova assembleia promovida pelo sindicato com a classe, marcada para esta quarta-feira (6), deve decidir ou não por uma nova greve dos ônibus na cidade. O encontro acontecerá na sede da entidade, na Rua Camerino, 66, Centro da cidade.

O TRT foi questionado sobre a audiência, mas até o momento não respondeu a demanda da reportagem.