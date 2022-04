Os itens serão entregues pelo Serviço de Abordagem Social e pelos Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua - Andre Wormsbecker / Alerj

Publicado 04/04/2022 16:31 | Atualizado 04/04/2022 16:33

Rio - O Governo do Estado vai distribuir gratuitamente absorventes para mulheres que estão em situação de rua. É o que determina a Lei 9.616/22, de autoria do deputado Danniel Librelon (REP), sancionada pelo governador Cláudio Castro em edição extra do Diário Oficial na última sexta-feira (1).



A nova lei tem como objetivo promover a saúde menstrual e atenção à higiene e saúde pública. Além de minimizar a falta de recursos para a aquisição de produtos de higiene e outros itens necessários ao período da menstruação feminina.



De acordo com a norma, os itens serão entregues pelo Serviço de Abordagem Social e pelos Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua. Serão distribuídos absorventes feitos com materiais sustentáveis, junto de novas campanhas informativas sobre a saúde menstrual e as suas consequências na saúde da mulher.



“No Rio de Janeiro, a pobreza menstrual acomete especialmente mulheres em situação de rua. Além da dificuldade para comprar os absorventes, as mulheres que vivem nas ruas muitas vezes não possuem acesso a banheiros e a água corrente para poderem se lavar. Essa situação pode levar a um conjunto de doenças. Algumas igrejas e instituições filantrópicas fazem a distribuição de absorventes, mas não há informações sobre distribuição no SUS ou no SUAS”, comentou o deputado Danniel Librelon (REP).



Também assinam como coautores da lei os deputados Martha Rocha (PDT), Enfermeira Rejane (PCdoB), Carlos Macedo (REP), Lucinha (PSD), Mônica Francisco (PSol), Eliomar Coelho (PSB), Val Ceasa (Patriota), Dr. Deodalto (União), entre outros.