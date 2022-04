Covid-19 - Divulgação

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou nas últimas 24 horas 56 mortes e 4.476 novos casos de covid-19. De acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desde o início da pandemia, foram confirmados 72.914 óbitos e 2.097.088 casos provocados pela doença no estado.



Segundo o levantamento, divulgado todos os dias às 17h, 2.020.595 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da pandemia, em março de 2020. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 14,9%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 25,1%. A taxa de letalidade ficou em 3,48%.

Vacinação



Ao todo, mais de 13.3 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra covid-19 no estado. Quando analisado o alcance da segunda dose, o número supera os 11.9 milhões e ultrapassa os 5.3 milhões na dose de reforço. Ainda segundo o painel, mais de 80% dos moradores do estado em todas as faixas etárias a partir de 18 anos já estão imunizados com D1 e D2.