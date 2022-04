Foram apreendidas 500 kg de maconha nos dois veículos - Divulgação/PF

Foram apreendidas 500 kg de maconha nos dois veículosDivulgação/PF

Publicado 05/04/2022 09:15

Rio - Agentes da Polícia Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e de PMs, prenderam em flagrante, na noite desta terça-feira (4), um homem que transportava cerca de 500 kg de maconha no interior de um veículo, em Macaé, no Norte Fluminense. Na mesma ação, as equipes prenderam, ainda, outros dois suspeitos, que atuavam como batedores da carga.