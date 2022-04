Doses da Pfizer são aplicadas em crianças - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Doses da Pfizer são aplicadas em criançasDivulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 07/04/2022 17:05

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (7), que solicitou ao Ministério da Saúde o envio de 600 mil doses da vacina Pfizer contra a covid-19, para completar o esquema vacinal de pessoas com 12 anos ou mais, que só foram contempladas com a primeira dose do imunizante.

O pedido foi realizado na última segunda-feira (4) e a pasta ainda aguarda o retorno do órgão do Governo Federal. De acordo com as primeiras informações, mais de 100 mil jovens estão com a segunda dose em atraso.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse ao DIA que também já pediu ao Ministério da Saúde para que entregue à capital a remessa prevista de doses da Pfizer, e que segue aguardando a chegada da vacina.

Procurado pelo reportagem para comentar sobre as entregas, o Ministério da Saúde não se pronunciou.