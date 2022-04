Agência do Bradesco em Santa Cruz da Serra, em Caxias, é destruída por criminosos - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Agência do Bradesco em Santa Cruz da Serra, em Caxias, é destruída por criminososReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 08/04/2022 07:48 | Atualizado 08/04/2022 10:49

Rio - Um grupo de criminosos armados e mascarados explodiu caixas eletrônicos e destruiu uma agência bancária do Bradesco, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. O crime aconteceu na na madrugada desta sexta-feira. O bando também assaltou uma farmácia em frente ao banco, levando dinheiro, remédios e até energéticos.

fotogaleria

As explosões provocaram forte barulho, que assustou os moradores. Os estilhaços de vidro chegaram ao outro lado da rua. Às 9h desta sexta-feira, funcionários da limpeza urbana varriam os pedaços de vidro da pista. Uma loja vizinha ao banco, que vende acessórios como bijuterias e bolsas também foi afetada e ficou com a porta travada pelo impacto, impedindo a abertura do comércio.

Uma moradora que preferiu não se identificar contou do susto que tomou com o impacto da explosão e lamentou que o episódio não tenha sido inédito. "Eu estava dormindo e por volta das 3h da madrugada escutei esse impacto muito grande, com tiros no meio. Me assustei com o tremido da minha janela. A gente já imaginava que poderia ser isso pelo jeito que Santa Cruz é. Não é a primeira vez que acontece isso. E a gente vai fazer o que? Não tem segurança nenhuma, e assalto, tem o tempo todo. Só papai do céu para proteger a gente", resumiu.

Para cometer o assalto, os homens isolaram o acesso à agência. A Avenida Automóvel Clube foi bloqueada com um caminhão de combustível, assim como as vias do entorno foram fechadas com outros veículos. Pregos também foram espalhados na via pelos bandidos.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar o caso. No local, a equipe policial constatou danos em uma agência bancária.

Já a Polícia Civil afirmou que um inquérito foi instaurado na 62ª DP (Imbariê) para apurar o fato. A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras que tenham registrado a ação serão requisitadas para esclarecer o fato. As investigações estão em andamento.

*Colaborou Reginaldo Pimenta