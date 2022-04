Drogas apreendidas ainda não foram contabilizadas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/04/2022 19:50

Rio - Um homem, identificado como "Bolinha", foi preso, na tarde desta quinta-feira (7), na Vila Visconde, em Itaboraí. Ele é apontado como chefe do tráfico na região. Três suspeitos, que seriam comparsas do homem, também foram detidos durante a ação.

Policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram informados que um grupo de criminosos havia roubado um caminhão, fazendo o motorista de refém na Vila Visconde. Quando eles chegaram no local, houve um tiroteio. Após o confronto, os quatro homens foram presos. Com eles, foram aprendidos duas pistolas e drogas, que ainda não foram contabilizadas. A ocorrência está em andamento na 71ª DP (Itaboraí).