A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados ao vereador Gabriel MonteiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/04/2022 18:34 | Atualizado 07/04/2022 18:41

Rio - Apesar da informação dita em depoimento por um dos funcionários de Gabriel Monteiro (sem partido) de que o vereador foi orientado pelo advogado a queimar computadores e mídias que poderiam ser alvo de busca e apreensão, a Polícia Civil conseguiu apreender computadores, HDs, celulares e outras mídias eletrônicas. O material foi apreendido em sete endereços ligados ao parlamentar, na operação desta quinta-feira.

Entre o material apreendido estão treze gabinetes, 10 notebooks, um cofre, 17 celulares, sete pistolas, dois carregadores, 14 cartuchos, três cadernos, 22 pendrives, quatro HDs, uma câmera, uma espingarda, um carro, quatro cartões de memórias e sete mídias.

O material irá passar por perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. As armas apreendidas estavam com seguranças de Monteiro e sua regularidade será verificada. Ainda na casa de Monteiro foi apreendido um HD e um cofre.

Já na residência de uma pessoa ligada ao vereador foram apreendidas 'bolinhas amarelas', que passarão por perícia para saber se é algum entorpecente.

O vereador é investigado por filmar uma relação íntima com uma menor de 15 anos que, de acordo com o código penal, é crime com prisão prevista de quatro a oito anos de reclusão.