Vaquinha irá ajudar dançarina na compra de material de construção para novo imóvel Divulgação

Publicado 07/04/2022 17:40 | Atualizado 07/04/2022 18:06

Rio - Após ter sua casa destruída pelas chuvas da última semana, a ex-rainha de bateria e atual coordenadora de passistas da escola Império da Uva, Cristina Barbosa de Carvalho, conhecida como Tina Bombom, conta com a solidariedade de amigos e de uma vaquinha online para reconstruir sua vida. A campanha busca arrecadar R$ 20 mil para que a dançarina e artesã, querida no meio do Carnaval, volte a sorrir. O imóvel onde ela e sua filha viviam fica no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

"Quando eu cheguei na casa, não dava para entrar porque o barro tomou conta do primeiro andar. Fazendo assim com que eu, infelizmente, também perdesse muita coisa do primeiro andar. O que veio abaixo foi meu quarto, quarto da minha filha, banheiro, o ateliê e meu closet. A destruição começou no meu quarto e veio vindo. Foi um livramento", contou.

Segundo Tina, parte do imóvel onde ela e a filha viviam veio abaixo entre a noite da última sexta-feira e a madrugada de sábado, quando todo o Rio sofria com as fortes chuvas. Uma encosta que ficava nos fundos da casa de dois andares teria caído e empurrado uma avalanche de lama. A terra destruiu todo o segundo piso do imóvel, inclusive derrubando paredes e invadindo o primeiro andar.

No local, ela também mantinha um ateliê onde confeccionava fantasias para o carnaval, entre elas uma que usaria como Rainha de Bateria da Alegria do Vilar, além das roupas usadas pelas passistas da GRES Império da Uva, onde atua como coordenadora das dançarinas.

"Eu estava lá há dois anos e nem imaginávamos que isso poderia acontecer. Eu chamava minha casa de meu castelo. Eu tinha um apego especial. Já houveram chuvas e nunca imaginei que pudesse acontecer algo tão grave aqui", lembra Tina, que além de coordenadora de passistas, também atua como artesã e coordenadora da ala de passistas da Escola de Samba Império da Uva, de Nova Iguaçu.

Tina diz que a criação da Vaquinha surgiu por ideia do carnavalesco Milton Cunha. "A ideia da vaquinha surgiu após o grande amigo Milton Cunha falar sobre a minha situação durante uma live e as pessoas me procurarem para ajudar. A vaquinha vai ser um suporte para me dar um empurrão inicial", revelou a dançarina.

Trauma

Segundo Cristina, a situação poderia ter sido muito pior se ela estivesse no imóvel com a filha. Ela, a filha e o companheiro participavam de um evento na noite de sexta-feira quando a chuva começou a cair, mas não conseguiram voltar por conta do temporal. "Se o carro de aplicativo tivesse aceitado a corrida, provavelmente eu não estaria aqui para contar isso. Eu queria muito ir para casa, foi um livramento", lembra.

Cristina conta que não pretende voltar para a casa em Belford Roxo. Segundo ela, o imóvel a lembra do que poderia ter acontecido caso ela e a filha tivessem voltado para casa naquela noite. "Eu não vou voltar mais. Não tem condição psicológica para isso. Esse valor daria pelo menos para levantar uns dois cômodos e recomeçar minha vida. Minha mãe tem um imóvel em Vista Alegre com um terreno grande, então a ideia é construir lá e voltar a viver. A vaquinha é um suporte para me dar um empurrão inicial", avalia.







Querida pela escola Império da Uva, a passista recebeu ajuda de membros da agremiação que a ajudaram pagando o aluguel de um imóvel, onde ela está atualmente, até que consiga se reestabelecer. "Eles foram incríveis para mim. Logo que souberam se colocaram disponíveis para ajudar", disse.

Os interessados em ajudar a vaquinha podem ajudar através do link do site vakinha e colaborar com qualquer valor.