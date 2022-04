O imóvel foi construído no canteiro central da via, em uma área pública - Divulgação/SEOP

Publicado 08/04/2022 13:30

Rio - A Prefeitura do Rio realizou nesta sexta-feira a demolição de uma construção irregular na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, próximo ao Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O imóvel foi construído no canteiro central da via, em uma área pública, sem nenhuma autorização. A estrutura possuía um cômodo, sem ligação elétrica ou hidráulica e estava desocupado. Equipes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e da Subprefeitura do bairro atuam no local.

Nesta ação de hoje, além das equipes, foram utilizadas na demolição uma retroescavadeira e um caminhão para recolher o entulho que restou das construções.



“Essa é mais uma operação da Prefeitura de combate às construções irregulares, nesse caso, uma estrutura erguida em área pública sem qualquer tipo de autorização, portanto sem nenhum tipo de segurança. É mais uma demonstração de que a SEOP não vai tolerar construções irregulares na cidade e seguiremos realizando esse trabalho para preservar a vida das pessoas e para retomar a ordem pública no Rio de Janeiro”, destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A operação também acarretou na remoção de cinco estruturas irregulares montadas por ambulantes ilegais, ao lado do Hospital Cardoso Fontes. Também participaram da ação a Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Comlurb, Iguá, Light e Polícia Militar.



“Essa operação foi fruto de denúncias de um construção no canteiro central da serra Grajaú-Jacarepaguá. Eles primeiro tapumaram o local e por dentro começaram a realizar a construção. Em poucos dias já havia praticamente uma casa erguida. Não podemos tolerar esse tipo de construção. Seguiremos investigando, notificando e derrubando esse tipo de absurdo no meio da cidade. Não podemos admitir isso no Rio de Janeiro”, reforça a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo