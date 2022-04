Criminoso foi levado já sem vida para o Hospital Getúlio Vargas - Fábio Costa / Agência O Dia

Criminoso foi levado já sem vida para o Hospital Getúlio VargasFábio Costa / Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 14:23 | Atualizado 08/04/2022 14:28

Rio - Um criminoso acusado de envolvimento em chacina em Bar de Belford Roxo, em 2019, foi morto, nesta sexta-feira (8), após confronto com PMs no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio. O bandido, que não teve sua identidade revelada, e outros comparsas estariam cometendo assaltos, quando trocaram tiros com policiais da UPP Fazendinha que patrulhavam região. Dois militares que participaram da ação e um motorista que passava pelo local no momento do confronto foram baleados e socorridos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), PMs da UPP faziam patrulhamento pela Avenida Itaoca, quando foram atacado pelos criminosos. O confronto seguiu até a Estrada Adhemar Bebiano, mas os responsáveis pelos disparos conseguiram fugir. Na troca de tiros, dois policiais e um motorista que passava pelo local foram atingidos e levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Já na unidade de saúde, os PMs receberam informação de que um dos criminosos envolvidos no confronto deu entrada na unidade já sem vida. Durante a checagem da identificação do acusado, os policiais confirmaram que se tratava de um dos envolvidos em chacina que ocorreu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em junho de 2019.

Na ação criminosa, quatro pessoas foram mortas e 19 ficaram feridas no Bar Rei do Peixe, no bairro Vila Dagmar. O ataque teria ocorrido por disputa territorial entre milicianos e traficantes.

Ainda segundo a Polícia Militar, o tinha criminoso quatro anotações criminais e um mandado de prisão em aberto em seu nome. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).