Equipe do AfroGrames em atividade - Ester Silva/Luca Alves

Equipe do AfroGrames em atividadeEster Silva/Luca Alves

Publicado 08/04/2022 13:49

Rio - Está previsto para hoje a divulgação do Game Jam que acontece na Biblioteca Parque Estadual (Av. Presidente Vargas, 1261), como parte do 1º XBoom – Game Jam Experience. A premiação totaliza R$ 20 mil. “O projeto preenche lacunas que o ensino formal ainda não conseguiu incorporar ao currículo obrigatório. Ao longo da semana, houve 12 painéis com grandes nomes do mercado no Brasil, entre professores, CEOs e intelectuais. O projeto foi a culminância de uma iniciativa que realizamos em Queimados, na Baixada Fluminense com mais de mil jovens”, destaca Priscila Seixas, CEO da Burburinho Cultural, realizadora da competição, que tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O coletivo AfroGames, de Vigário Geral, está presente no Game Jam com duas equipes desenvolvendo jogos para concorrer ao prêmio que totaliza R$ 20 mil. O coletivo foi fundado pelo AfroReggae em 2019. Este é o terceiro ano, quando, de fato, começa a concretizar mais ações pós-pandemia da covid-19. Fomenta esportes eletrônicos e programação de jogos. Aos 22 anos, com bolsa do ProUni, cursando Engenharia da Computação, Patrick Scoralick é um dos professores do AfroGames. “Estamos abrindo novas frentes de trabalho”, conta.