Imóvel ficava próximo à boca de fumos dentro da comunidade em Santa TeresaAgência Brasil

Publicado 08/04/2022 13:09

Rio - Uma família mantida refém por traficantes do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, foi libertada por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres, nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), as vítimas eram acusadas de ter roubado drogas de boca de fumo e, por isso, era mantida sob ameaças presa dentro do próprio imóvel.

Os PMs conseguiram chegar ao local após uma das vítimas conseguir acionar o 190 e pedir socorro. A casa fica próxima ao ponto de venda de drogas de onde as drogas teriam sido furtadas na favela. Os membros da família teriam sido acusados por traficantes e todos da família eram mantidos presos como punição.

De acordo com a corporação, PMs da UPP Prazeres que fizeram o resgate também ajudam na mudança da família do local. Um caminhão da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) foi deslocado para comunidade e irá levar pertences e os integrantes da família para um local seguro.