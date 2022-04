Empresária monstrava vida de luxo nas redes sociais - Reprodução / TV Globo

Empresária monstrava vida de luxo nas redes sociaisReprodução / TV Globo

Publicado 08/04/2022 13:47 | Atualizado 08/04/2022 14:10

Rio - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defraudações (DDEF), instaurou um inquérito contra a influencer Priscilla Santos, conhecida como "rainha do reboque", para apurar estelionato e organização criminosa que teriam sido praticados por ela. A empresária ficou ainda mais conhecida nos últimos dias pelo fato de dever mais de R$ 5 milhões de reais aos cofres públicos do Rio. Ela é dona da Rebocar, uma das maiores empresas de reboques do país.

De acordo com as primeiras informações, a mulher, só ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), deve mais de R$ 5 milhões. O valor é referente ao dinheiro de leilões de carros que jamais foi repassado ao Governo do Estado.



Ainda segundo informações preliminares, nas redes sociais, Priscilla exibe uma vida luxuosa para mais de 400 mil seguidores. Funcionários também relataram à TV Globo que a empresária não paga seus salários, contas de luz e nem o terreno do pátio para onde são levados os carros rebocados por sua companhia.

Em dezembro, o Detro desfez unilateralmente o contrato com a Rebocar, alegando que a empresa de Priscilla Santos deixou de repassar mais de R$ 5 milhões. Ela teria vendido os carros e ficado com o dinheiro. Em nota, a empresa disse "está trabalhando junto ao Detro para que sejam solucionadas todas as pendências decorrentes de conflitos contratuais - administrativos ou judiciais".