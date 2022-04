Garis retomam serviço gradualmente, de acordo com cada turno - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Garis retomam serviço gradualmente, de acordo com cada turnoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/04/2022 14:21 | Atualizado 08/04/2022 14:26

Rio - Após onze dias de greve dos trabalhadores da Comlurb, a empresa de limpeza urbana do Rio informou na tarde desta sexta-feira que os garis estão voltando gradualmente às suas funções, de acordo com seus turnos de trabalho, que abrangem manhã, tarde, noite e madrugada. A companhia diz que eventuais atrasos de serviços serão normalizados ao longo dos próximos dias e reitera o apelo para que a população colabore, respeitando os dias e horários de coleta. "O anúncio da volta dos funcionários mostra uma decisão coerente em favor da categoria e da cidade", diz em nota.

A empresa ainda aguardava, na tarde desta sexta-feira, o aceite dos termos da proposta apresentada ao Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Município, o Siemaco - Rio, para comunicar o resultado ao Tribunal Regional do Trabalho.

Durante a audiência de quinta-feira, a Comlurb reafirmou o compromisso de pagar 6% de reajuste salarial à categoria, retroativo a março, mais 2% em agosto e um terceiro percentual de aumento a ser aferido após a negociação dos demais servidores municipais, no segundo semestre.

A Comlurb também elevou o aumento do vale-refeição ou alimentação para 6% e aceitou compensar cinco dos 11 dias de paralisação. Além disso, estão garantidos até dois salários extras a título de Acordo de Resultados aos funcionários; conclusão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS); e 20% de insalubridade para Agentes de Preparo de Alimentos (APAs). A data-base da Comlurb passa a ser em novembro, junto com todo o funcionalismo municipal.

A greve dos garis foi encerrada nesta quinta-feira (7). A ilegalidade da paralisação seria julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho na próxima semana e os trabalhadores em assembleia na frente do prédio avaliaram que seria muito oneroso estendê-la. Dos 11 dias de greve, cinco serão compensados pelos trabalhadores. O sindicato negocia que a empresa não desconte dos funcionários os outros seis.

A paralisação chegou a afetar o funcionamento de escolas da Rede Municipal de Educação. Algumas unidades precisaram ter o horário de funcionamento reduzido por alguns dias, mas o serviço foi regularizado com a contratação de empresas terceirizadas. A maioria das escolas já são atendidas por empresas terceirizadas para a limpeza, enquanto um terço delas são atendidas pela Comlurb.

As Agentes de Preparação de Alimentos (APAs), vinculadas à Comlurb, trabalham em um quinto das unidades. "A SME ressalta que aumentou o atendimento por empresas terceirizadas para que os serviços de limpeza e de preparação de alimentos não sejam impactados", informou a pasta em nota. Uma das demandas da categoria, que foram atendidas, foi o adicional de insalubridade de 20% para as APAs.

Os garis chegaram a suspender a greve no último fim de semana por conta das fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Estado do Rio, inclusive a capital.