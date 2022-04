Detran. RJ apreende um veículo Honda HRV e uma motocicleta clonados, na Tijuca, Zona Norte do Rio e em Itaguaí, Região Metropolitana, respectivamente - Foto: Divulgação / Detran RJ

Publicado 07/04/2022 17:48 | Atualizado 07/04/2022 17:48

Rio - O Departamento Estadual de Trânsito do Rio apreendeu, nesta quinta-feira (7), dois veículos clonados (um Honda HRV e uma motocicleta), o primeiro na Tijuca, Zona Norte do Rio e o segundo em Itaguaí, Região Metropolitana, respectivamente, em ação de intensificação de combate à clonagem de veículos feita pela corregedoria do órgão.

Segundo o Detran.RJ, a apreensão aconteceu no momento em que o comprador do veículo Honda HRV tentava regularizá-lo no posto de vistoria Haddock Lobo, na Tijuca. Mas, devido a inconsistências no chassi e na documentação, o veículo foi apreendido. A pessoa que tentava transferir o veículo para o seu nome foi conduzida à 6ª DP, localizada na Cidade Nova, para prestar esclarecimentos. O Departamento de Trânsito informou que o veículo já estava sendo monitorado pela Corregedoria do órgão.



A segunda apreensão ocorreu após a realização de uma intenção de venda onde a Corregedoria do Detran.RJ identificou problemas na documentação da motocicleta e passou a monitorar o veículo. Ao ser realizada a comunicação de venda pelo proprietário no posto de vistoria de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, agentes do Detran se deslocaram até a residência do comprador, em Itaguaí, e apreenderam a motocicleta. O novo proprietário foi conduzido à 50ª DP (Itaguaí) para prestar esclarecimentos.



Em nota, o Detran.RJ informa que tem intensificado as investigações sobre clonagem de veículos em todo o Estado do Rio. Especialistas do departamento alertam que “é importante exigir a nota fiscal de qualquer veículo comprado em sites, para que o usuário não tenha problemas futuros e possa ter certeza de que está comprando um automóvel legalizado".