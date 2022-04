Vereador Gabriel Monteiro foi alvo de busca a apreensão nesta manhã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Após ser alvo de busca e apreensão da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (7) , o vereador Gabriel Monteiro afirmou à imprensa que um ex-assessor dele está tentando conflitar "com todo mundo". "Conversas de WhatsApp mostram ele [ex-assessor] propondo R$ 600 mil para forjar provas contra mim. Ele diz que R$ 100 mil cobrava pra fazer o 'meio de campo' e outros R$ 500 mil ele dava para a pessoa que forjasse as provas contra mim", citou o parlamentar, ao deixar a delegacia à tarde.Monteiro se disse tranquilo sobre o material apreendido hoje em sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade e em seu gabinete, na Câmara dos Vereadores. "Eu estou muito feliz, estava numa situação complicadíssima. Hoje foi feita uma busca e apreensão e foi encontrado tudo isso [HD's, tablets, notebooks]. Para mim isso é muito bom. Um HD meu que sumiu há um mês foi encontrado na casa desse meu ex-assessor, que coincidentemente está depondo contra mim".Sobre revistar sua residência, Gabriel ressaltou que a polícia não encontrou nada ilícito. "As armas estão ok, o carro está ok. Não encontraram nada que duvidasse da minha conduta".Já Luis Maurício Armond, delegado da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), unidade que investiga o caso, afirmou que as apreensões feitas hoje passarão por perícias e análises técnicas. "Terão novos depoimentos das pessoas que foram alvos para esclarecimentos do que foi apreendido. Apreendemos também aproximadamente R$ 14 mil na casa de um dos ex-assessores do Gabriel e será verificado qual é a procedência desses valores".