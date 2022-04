Ações de combate ao Aedes Aegypti serão reforçadas na cidade - Divulgação

Ações de combate ao Aedes Aegypti serão reforçadas na cidadeDivulgação

Publicado 07/04/2022 13:44 | Atualizado 07/04/2022 13:52

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, nesta quinta-feira (7), um reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Dentre estas ações, está a retomada do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), que estava suspenso devido a pandemia da Covid-19, além de vistorias no Sambódromo nos dias 11 e 18 de abril. As iniciativas foram divulgadas no Diário Oficial do Município.

O LIRAa é um levantamento feito de duas a três vezes ao ano pelos agentes de saúde, em que a cidade é dividida em 'extratos' e os agentes recolhem informações por amostragem. Nesse estudo, são averiguados os locais onde há criadouros do mosquito e a taxa de presença do Aedes aegypti nas localidades.

Já nas visita à Sapucaí, o objetivo é eliminar possíveis criadouros para o mosquito, como parte dos preparativos para o desfile das escolas de samba, que começam no dia 20.

Os trabalhos dos agentes da SMS também incluem visitas a cemitérios, ferros-velhos, terrenos baldios e outros locais, sempre de 15 em 15 dias.

Vale ressaltar que a Prefeitura do Rio recebe denúncias de moradores pelo canal do 1746, onde podem ser solicitadas vistoria. Porém, a SMS reforça que, em casa, os cuidados devem ser feitas pelos próprios moradores.

"Para evitar a doença e outras arboviroses transmitidas pelo mosquito é preciso que a população colabore em suas casas, cobrindo ou eliminando recipientes que acumulam água, trocando a água e lavando com esponja ou escova os bebedouros de animais domésticos diariamente e limpando ralos e retirando os pratinhos dos vasos de plantas", informou, em nota, a Secretaria.