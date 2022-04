Cerimônia de posse de novos secretários foi realizada, nesta quarta-feira, pelo governador Cláudio Castro - Divulgação/Governo do Estado

Cerimônia de posse de novos secretários foi realizada, nesta quarta-feira, pelo governador Cláudio CastroDivulgação/Governo do Estado

Publicado 07/04/2022 13:32 | Atualizado 07/04/2022 14:28

Rio - O Governo do Estado empossou, nesta quinta-feira, o delegado Fernando Antônio Albuquerque no cargo de secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O agora secretário após saída do também delegado Allan Turnowski, que será pré-candidato ao cargo de deputado federal. A cerimônia aconteceu na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte.



Durante sua posse, Albuquerque reforçou que a corporação seguirá intransigente no combate à criminalidade. "Continuamos buscando a cada dia a apresentar um serviço público de melhor qualidade. Muito ainda há de se fazer e a missão é extremamente difícil", pontuou o secretário.



O delegado ocupava desde setembro de 2020 o cargo de subsecretário de Inteligência da secretaria de Polícia Civil, um dos cargos de confiança de Turnowski. Em sua trajetória, ele foi titular das delegacias de Comendador Soares, Angra dos Reis, Vila Isabel e Tanque.



Albuquerque é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização em Polícia Integrada e Inteligência estratégica.

Saída de Turnowski

Turnowski foi chefe de Polícia entre os anos de 2010 e 2011, durante o governo de Sérgio Cabral, e deixou o cargo por denúncias de um suposto vazamento de informações de operação na época. Allan sempre negou qualquer irregularidade. Por falta de provas, o caso foi arquivado.

À frente da Secretaria de Polícia Civil, na gestão de Castro, inaugurou um espaço para o setor de Inteligência da Polícia Civil, no Centro do Rio, criou a Força-Tarefa de Combate às milícias, que até março tinha contabilizados mais de 1,2 mil presos e anunciou reformas em 25 delegacias e criou um prédio para o setor de Inteligência da Polícia Civil, no Centro do Rio.