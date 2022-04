Urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022 - Divulgação TSE

Publicado 07/04/2022 20:08 | Atualizado 07/04/2022 20:57

Rio - Uma pesquisa do Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (7), mostrou que o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e o governador Cláudio Castro (PL) estão tecnicamente empatados em primeiro na corrida pelo governo do Rio, que acontece em outubro. Segundo os dados, Freixo aparece com 22% das intenções de voto, e Castro aparece com 18%.

Como a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico. Freixo varia de 19% a 25% das intenções de votos, enquanto Castro tem de 15% a 21%. Esta foi a primeira pesquisa direcionada às eleições estaduais feita pelo instituto e ouviu 1.218 pessoas entre os dias 5 e 7 de abril.



Os outro candidatos também aparecem empatados: Rodrigo Neves (PDT) aparece com 7%, seguido por Eduardo Serra (PCB), com 5%, Cyro Garcia (PSTU), com 4%, Felipe Santa Cruz (PSD), com 3%, e Paulo Ganime (Novo), com 2%.