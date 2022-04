Membros de terreiro de candomblé dizem ter sido impedidos de fazer ritual em cemitério - Reprodução de vídeo

Publicado 07/04/2022 21:57

Rio - A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) está investigando a denúncia de intolerância religiosa feita pelo babalorixá Pedro Chagas nesta quarta-feira (6). O ato de preconceito ocorreu durante um sepultamento no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (4). Segundo o babalorixá, funcionários da empresas RioPax, responsável pela administração do local, o perseguiram desde sua entrada no cemitério e o impediram de realizar o abate de um animal, conforme é previsto na ritualística, e só permitiram a prática com a presença de agentes da Decradi."O ritual foi comprometido para o resto da vida. Eu não consegui fazer da maneira que ele deveria ser feito. Eu tive que parar para discutir. Desestabiliza o chefe religioso num momento de tamanha dor. Eu cheguei lá muito cedo justamente para que o ritual não fosse visto por ninguém, mas nos impediram fazer. Eu cheguei lá às 9h, mas só consegui a autorização por volta das 13h para fazer o ritual (...). É um absurdo o que a RioPax está fazendo com o povo de santo", contou o babalorixá. O líder religioso registrou o caso na delegacia nesta quarta. No próximo domingo (10), lideranças religiosas farão um ato de repúdio no cemitério. No mesmo dia à tarde, os religiosos pretendem também fazer um protesto no Sambódromo.