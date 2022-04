O material pode ser baixado gratuitamente - Divulgação

Publicado 07/04/2022 13:25 | Atualizado 07/04/2022 13:35

Rio - No Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta quinta-feira, 7 de abril, a Fundação do Câncer lançou o Manual dos Direitos da Pessoa com Câncer, com objetivo de informar, orientar e auxiliar pacientes com a doença sobre os seus direitos. Com 40 páginas, a publicação está disponível gratuitamente para download no site www.cancer.org.br "São estimados 625 mil novos casos de câncer no país só neste ano, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde. Além de ser um número enorme, que nos faz pensar na importância da orientação sobre hábitos saudáveis e fatores de risco, há uma necessidade crucial: esclarecer sobre os direitos sociais do portador da doença, muitas vezes ignorados pela maioria dos pacientes”, salienta Luiz Augusto Maltoni, diretor-executivo da Fundação do Câncer.Direitos como saque de FGTS, PIS/PASEP, auxílio-doença, quitação da casa própria, aposentadoria por invalidez, questões sobre impostos e até sobre o passe livre de ônibus, que pode ajudar na locomoção até o tratamento, estão contempladas na publicação. “Esta é a maneira que encontramos para apoiar quem precisa acessar direitos especiais e, muitas vezes, se encontra sem orientação e suporte”, destaca Maltoni.A Fundação destaca nas orientações, por exemplo, a alteração no Código de Processo Civil, a lei que regulamenta o andamento dos processos na Justiça, para conceder o adiantamento prioritário de qualquer processo (cível, criminal ou trabalhista) a pacientes com câncer, entre outros.