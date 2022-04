Na foto, Wellison Santos Trindade, de 19 anos - Reprodução/TV Globo

Na foto, Wellison Santos Trindade, de 19 anos

Publicado 07/04/2022 11:57

Rio - O funcionário de uma loja de doces, de 19 anos, baleado em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, teve morte cerebral confirmada no início desta semana. A informação é da direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV). De acordo com a unidade, a família autorizou a doação dos órgãos de Wellison Santos Trindade. O Programa Estadual de Transplantes (PET) foi acionado, entretanto, a captação não foi possível por critérios médicos.

No último dia 31, Wellison foi atingido por uma bala perdida na cabeça durante uma intensa troca de tiros entre policiais militares e criminosos em Brás de Pina. De acordo com a PM, o jovem estava no interior de uma loja, localizada atrás de onde estavam os policiais. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, em estado de saúde grave.

Além dele, dois suspeitos também ficaram feridos e foram levados para o mesmo hospital.

A corporação informou que, de acordo com os policiais do 16ºBPM (Olaria) envolvidos na ação, a equipe foi atacada a tiros por criminosos armados da comunidade Fé e Sereno quando se deslocava pela Avenida Brás de Pina. Os agentes ficaram encurralados e reagiram, enquanto solicitaram apoio de outros policiais. Na ação, dois suspeitos foram baleados. Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, uma granada e drogas.

Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que o tiroteio começou. É possível ver uma patrulha de três policiais disparando contra os suspeitos. "Rapaziada, bala comendo. Fecharam a Irapuã, atividade aí. Morador que estiver na redondeza, vamos recuar", alertou um homem. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).