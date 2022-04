Camisa que Cauã usava ficou rasgada por conta do tiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Camisa que Cauã usava ficou rasgada por conta do tiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/04/2022 15:54 | Atualizado 07/04/2022 16:03

Rio - A perícia da Polícia Civil descobriu que Cauã da Silva dos Santos, de 17 anos, morreu de anemia, por conta do tempo que ficou sangrando, após ser baleado com um único tiro, na noite de segunda-feira (4), na comunidade do Dourado, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. O adolescente foi atirado em um valão depois de ser atingido e levou entre cinco e dez minutos para morrer. Ele chegou a ser socorrido, mas chegou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas sem vida. As informações foram divulgadas pelo G1 nesta quinta-feira (7).