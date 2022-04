Cauã teria sido encurralado, baleado no peito e jogado em um valão - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/04/2022 13:46

De acordo com a PM, as armas da equipe que atuava na região no momento do crime foram apresentadas à perícia da Polícia Civil. Os militares já prestaram depoimento na DHC e foram afastados do serviço nas ruas. Eles também foram ouvidos pela 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que instaurou Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do caso. O corpo de Cauã é velado desde às 9h desta quarta-feira (6), no Cemitério de Irajá, também na Zona Norte. O sepultamento está previsto para às 16h. De acordo com o tio do adolescente, Thiago Velasco, a bisavó da vítima sofreu três paradas cardíacas ao saber da morte do bisneto. Ela foi socorrida para o Posto de Assistência Médica (PAM) de Irajá. O estado de saúde da idosa é estável, mas familiares pediram aos médicos que ela só deixe a unidade após o enterro, para evitar que ela vá e volte a se sentir mal.