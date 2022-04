Bombeiros e o exército fazem buscas em Ilha Grande, na Costa Verde do Rio - Divulgação / Prefeitura de Angra dos Reis

Bombeiros e o exército fazem buscas em Ilha Grande, na Costa Verde do RioDivulgação / Prefeitura de Angra dos Reis

Publicado 07/04/2022 14:25

Rio - A operação de socorro às vítimas da tragédia que atingiu Paraty e Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio , chegou ao sexto dia nesta quinta-feira (7). De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 17 pessoas morreram por causa da forte chuva na região e quatro moradores continuam desaparecidos.

Em Paraty, equipes do Corpo de Bombeiros procuram por Yasmin, de 8 anos, desaparecida após ter a casa soterrada em uma comunidade costeira de Ponta Negra. A mãe e os cinco irmãos da vítima morreram na tragédia, apenas um irmão foi resgatado com vida . Dorpheu Campos, de 12 anos, está em estado gravíssimo no CTI pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Na região, há 75 pessoas desabrigadas, 400 pessoas desalojadas e aproximadamente 3.600 casas foram danificadas pelas chuvas em 22 bairros do município. De acordo com a prefeitura do município, 76 casas foram totalmente destruídas.

Em Angra dos Reis, equipes buscam por três pessoas da mesma família que viviam em uma pousada na Praia de Itaguaçu, na Ilha Grande. Arlindo Azevedo Neto, 80, e os filhos, Yure, 32, e Erick de Azevedo, 39, estão desaparecidos desde sábado (2). Maquinários chegaram em um local de difícil acesso em Ilha Grande, na tarde desta quarta-feira (6), para auxiliar as buscas pelas três vítimas do deslizamento que ainda não foram localizadas.

Exército atua em Angra para desobstrução da BR-101

Cerca de 30 agentes do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, de Minas Gerais, iniciaram nessa quarta-feira (6) a desobstrução da BR-101, que sofreu grandes deslizamentos com o volume histórico de chuvas registrado no fim de semana. Segundo o comandante do 4º Batalhão Pontoneiros da Mantiqueira, estão à disposição da equipe equipamentos como retroescavadeira, carregadeira, trator multiuso, caminhões e escavadeiras.



Acompanhando a operação, o prefeito agradeceu todo o empenho do Exército em apoio à Angra. "A gente está acompanhando de perto junto com o Exército Brasileiro a desobstrução da Rio-Santos. Eu estou impressionado com o volume de material que desceu de todas as encostas. Temos muito trabalho ainda por fazer, mas Prefeitura, Exército e CCR estão unindo forças para liberar a rodovia o quanto antes", destacou o prefeito.



Na terça-feira (5), a equipe da Prefeitura se reuniu na Defesa Civil com a diretoria da CCR, que possui a concessão da Rodovia Rio-Santos. O plano é, enquanto o Exército trabalha nas desobstruções no sentindo Angra X Rio, a CCR fazer o mesmo trabalho no sentido contrário para agilizar a liberação total da rodovia para o trânsito.



Também nessa terça (5), a Procuradoria do Município ingressou, com a coautoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma Ação Civil Pública pedindo a desobstrução imediata da BR-101.



A Procuradoria pede ainda que a CCR faça o ressarcimento dos custos que o município teve em sua atuação para a liberação da rodovia nos últimos dias. O valor ainda está sendo levantado pelo município, uma vez que as equipes continuam em atuação e, se favorável, deverá ser atualizado na ocasião da sentença.



Na mesma ação, a Prefeitura reiterou o pedido já feito à Eletronuclear para a paralisação do funcionamento da usina, como medida de segurança, pela impossibilidade do cumprimento do plano de emergência.