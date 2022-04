Menino de 12 anos está internado em estado grave após tragédia por causa das chuvas em Paraty, na Costa Verde do Rio - Divulgação

Publicado 06/04/2022 15:01 | Atualizado 06/04/2022 15:03

Rio - Um dos sobreviventes da tragédia causada pela forte chuva em Paraty, na Costa Verde do Rio, continua lutando pela vida. Dorpheu Campos, de 12 anos, está em estado muito grave no CTI pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A casa onde ele morava, em Ponta Negra, foi soterrada, matando a mãe e cinco irmãos na tragédia . Segundo o boletim da unidade onde a criança está internada desde o domingo (3), Dorpheu respira com a ajuda de aparelhos.

O menino perdeu a mãe e cinco irmãos na tragédia; uma irmã ainda está desaparecida. Até o momento, seis corpos foram retirados da casa que ficou soterrada em Ponta Negra, Paraty. Os corpos são da mãe, Lucimar de Jesus Campo, de 35 anos, e dos filhos: João, de 2 anos, Estevão, de 6 anos, Jasmin, de 10 anos, Luciano, de 15 anos, e Lucimara, de 17 anos. A família foi enterrada na tarde de terça-feira (5), no Cemitério Municipal de Paraty. Yasmin, de 8 anos, ainda não foi encontrada pelos bombeiros.

Nas redes sociais, um grupo local publicou um vídeo da família em um momento de tradição para eles. Nas imagens, as crianças e a mãe aparecem limpando uma lula na praia. Ao fundo do áudio, Lucimar diz: "A gente não sabe se vai estar aqui amanhã, então pro resto da minha vida o hoje será o dia mais importante".

Outras quatro pessoas de outras famílias ficaram feridas, mas sem gravidade. Ao todo, sete casas foram atingidas. Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil seguem no local e uma base de resgate foi montada dentro do condomínio Laranjeiras para socorrer eventuais vítimas com lanchas já que o acesso à Ponta Negra só pode ser feito por barco.

Tragédia deixou 17 pessoas mortas na Costa Verde

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 17 pessoas morreram por causa da forte chuva na Costa Verde. Em Angra dos Reis, choveu 800 milímetros em 48 horas, uma marca histórica no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Em Paraty ainda tem 75 pessoas desabrigadas. Há ainda 400 pessoas desalojadas. Aproximadamente 3.600 casas foram danificadas pelas chuvas em 22 bairros do município e 76 casas foram totalmente destruídas.

Estradas continuam sem acesso

O acesso a Paraty pela rodovia Rio-Santos, a partir de Ubatuba, segue totalmente interditado. O acesso no sentido Angra dos Reis foi liberado a partir do entroncamento da RJ-155, que liga Angra a Barra Mansa. A rodovia Paraty-Cunha está liberada para o tráfego, com trechos em meia pista.



No terminal rodoviário de Angra apenas os ônibus para o Rio de Janeiro e Baixada Fluminense não estão circulando. As demais linhas para São Paulo e Belo Horizonte estão operando pela RJ-155. As linhas para cidades do Sul Fluminense e Rio Claro operam normalmente.

Quase R$ 2 milhões de recursos para o município

A Prefeitura de Paraty informou que o prefeito Luciano Vidal recebeu, na terça-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, que esteve em Paraty para avaliar os danos provocados pelas chuvas e possíveis medidas de apoio por parte do governo federal.



Durante a visita do ministro, foi assinada a liberação de recursos emergenciais no valor de R$ 1,9 milhão para o município. Esses recursos serão destinados à aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza de residência, kits de roupas de cama e colchões.

Dois técnicos do Ministério ficaram em Paraty para acompanhar as necessidades do município. Um dos focos prioritários de atuação será a recuperação das redes de água e de acessos na zona rural e costeira.

Mais cedo, o prefeito Luciano Vidal esteve com o comando do Corpo de Bombeiros em uma vistoria no bairro Ponta Negra, para acompanhar o trabalho para localizar o corpo da sétima vítima do soterramento, a menina Yasmin, e verificar os danos provocados pelas chuvas nos bairros.