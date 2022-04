O Terminal Padre Henrique Otte, localizado no bairro do Santo Cristo, na Região Portuária, será destivado, de acordo com a prefeitura. Mudanças nas linhas de ônibus começam na segunda-feira (11) - Foto: Divulgação /SMTR-Rio

O Terminal Padre Henrique Otte, localizado no bairro do Santo Cristo, na Região Portuária, será destivado, de acordo com a prefeitura. Mudanças nas linhas de ônibus começam na segunda-feira (11)Foto: Divulgação /SMTR-Rio

Publicado 07/04/2022 16:50 | Atualizado 07/04/2022 16:56

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, divulgou nesta quinta-feira (7) que irá desativar o Terminal Padre Henrique Otte, no Santo Cristo, Região Portuária do Rio. Em consequência desta decisão, a partir da próxima segunda-feira (11), as dez linhas que fazem ponto final no terminal serão realocadas para áreas próximas ao local temporariamente (confira a relação abaixo).



Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cdurp), o motivo é a venda do terreno que havia sido desapropriado atrás da Rodoviária do Rio com o projeto Porto Maravilha criado em 2009 na gestão de Eduardo Paes. Segundo a Cdurp, no entanto, nenhuma obra havia sido executada no local especifico onde está o terminal Henrique Otte. Agora, com a retomada das Parcerias Público Privadas (PPPs) com a prefeitura, o local faz parte dos terrenos que estão na mira das construtoras que pretendem erguer condomínios residenciais no local. A Cdurp informou que o prazo para entrega do novo terminal está previsto para o último trimestre de 2023.

Com isso, o deslocamento das linhas de ônibus que atendem o público usuário na região será necessário até que seja concluída a construção do Terminal Intermodal Gentileza, que fica nas proximidades do local a ser desativado e fará a conexão com ônibus e VLT para diversas áreas da cidade.



A Secretaria de Transportes informou que além da divulgação pelos canais oficiais da prefeitura, os cerca de 14 mil passageiros que utilizam por dia o terminal, terão acesso às informações atualizadas por meio de comunicados enviados à imprensa e que “disponibilizará no antigo terminal, um painel eletrônico informando as mudanças no local, e também, agentes da SMTR estarão presentes de segunda a sexta, nos horários de pico, para orientar os passageiros”.



Veja quais as linhas afetadas com o fiam da operação do Terminal Henrique Otte:



Rua Comandante Garcia Pires (sentido Praça Mauá):



112 (Rodoviária - Alto da Gávea)



133 (Rodoviária - Largo do Machado)



Rua General Luís Mendes de Morais (sentido Cidade Nova):



102 (Rodoviária - Jardim de Alah)



301 (Rodoviária - Barra da Tijuca)



302 (Rodoviária - Barra da Tijuca)



353 (Rodoviária - Praça Seca)



606 (Rodoviária - Engenho de Dentro)



Praça Marechal Hermes:



104 (Rodoviária - São Conrado)



108 (Rodoviária - Jardim de Alah)



110 (Rodoviária – Leblon)



Confira como ficará o itininerário das linhas a partir de segunda-feira (11):



102 (Rodoviária – Jardim de Alah)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... R. da América – Praça Santo Cristo – R. Prof. Pereira Reis – R. Equador – R. Gen. Luís Mendes de Moraes.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Diná de Queirós – Av. Francisco Bicalho – R. Comandante Garcia Pires – Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Prof. Pereira Reis – Praça Santo Cristo – R. da América ...



104 (Rodoviária – São Conrado)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – Praça Marechal Hermes.



SAÍDA: Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Cordeiro da Graça – Praça Marechal Hermes – Via D1 – R. Gen. Luís Mendes de Morais – Retorno – Praça Diná de Queirós ...



108 (Rodoviária – Jardim de Alah)



Novo itinerário:



CHEGADA: . ... Praça Diná de Queirós – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Marechal Hermes.



SAÍDA: Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Prof. Pereira Reis – Praça Santo Cristo – R. da América ...



110 (Rodoviária - Leblon)



Novo itinerário:



CHEGADA: . ... Praça Diná de Queirós – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Marechal Hermes.



SAÍDA: Praça Marechal Hermes – Av. Cidade de Lima – R. Prof. Pereira Reis – Praça Santo Cristo – R. da América ...



112 (Rodoviária – Alto Gávea)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires.



SAÍDA: R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Diná de Queirós ...



133 (Rodoviária – Largo do Machado)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires.



SAÍDA: R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Moraes – Praça Diná de Queirós ...



301 (Rodoviária – Barra da Tijuca)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós ...



302 (Rodoviária – Barra da Tijuca)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós ...



353 (Rodoviária – Praça Seca)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós ...



606 (Rodoviária – Engenho de Dentro)



Novo itinerário:



CHEGADA: ... Av. Francisco Bicalho (pista lateral) – R. Comandante Garcia Pires – R. Gen. Luís Mendes de Morais.



SAÍDA: R. Gen. Luís Mendes de Morais – Praça Diná de Queirós ...