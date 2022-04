Fotos mostram foragidas se divertindo em shows e bares - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/04/2022 14:27

Rio - Mesmo foragidas desde agosto do ano passado, Mariana Serrano, Gabriela Vieira e Yasmin Navarro parecem não se preocupar em compartilhar momentos de diversão com amigas nas redes sociais. O trio integra a 'quadrilha das blogueiras' e são acusadas de terem aplicado o golpe do motoboy, de uso de cartões de crédito roubados. Elas chegaram a ser presas, junto com outras duas mulheres, em julho do ano passado. De acordo com informações divulgadas pelo 'RJ1' da TV Globo, em fotos, Mariana, Gabriela e Yasmin aparecem em um show do cantor Wesley Safadão, no dia 28 de fevereiro, durante o Carnaval das Artes, no Parque dos Atletas, na Zona Oeste do Rio. Em outras, elas estão em bares do bairro da Penha, na Zona Norte. As criminosas estariam se escondendo no Complexo da Penha.Na comunidade, as 'blogueiras' ficam próximas ao irmão de Yasmin, Alexandre Navarro Júnior, conhecido como Juninho, que estaria no Complexo do Alemão e também aparece em fotos em quiosques na Barra da Tijuca e em partidas de futevôlei na praia. Ele é procurado pela Justiça de Santa Catarina, por aplicar o mesmo golpe que a irmã no estado.'Juninho' teria ajudado Yasmin a montar a própria quadrilha no Rio de Janeiro. Ela também está envolvida no processo de Santa Catarina, bem como Rayane Figliuzzi, acusada de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários conhecida como "Família Errejota", que cumpre prisão domiciliar em Areal, na Região Serrana do Rio.A 'quadrilha das blogueiras' foi presa em flagrante, no dia 7 de julho do ano passado, pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Anna Carolina de Sousa Santos, Yasmin Navarro, Mariana Serrano de Oliveira, Rayane Silva Sousa e Gabriela Silva Vieira, foram encontradas em um apartamento, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, onde funcionava uma "central de telemarketing", que servia para aplicar golpes em suas vítimas.As criminosas entravam em contato fingindo ser da administradora do cartão de crédito e conseguiam dados bancários de vítimas. O golpe consistia em dizer que uma fraude havia sido detectada nas compras feitas no cartão e a vítima deveria passar alguns dados para resolver o problema. Elas ainda mandavam um suposto motoboy até a casa da pessoa a ser lesada para recolher o cartão.Com todos os dados e o cartão das vítimas em mãos, elas faziam compras, saques em contas bancárias e até empréstimos. Nas redes sociais, elas agiam como blogueiras e ostentavam uma vida de luxo com viagens e passeios de lancha. Entretanto, após 20 dias de prisão, a quadrilha acabou sendo solta, porque o Ministério Público do Rio (MPRJ) não ofereceu denúncia enquanto elas estavam detidas. Pouco menos de um mês depois da soltura, as criminosas tiveram a prisão decretada novamente pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). A nova decisão veio após postagens das acusadas nas redes sociais, celebrando a soltura do grupo com champanhe, caipirinha e salgadinhos, em tom de provocação à Justiça. Em uma das imagens, divulgadas por Anna Carolina, a blogueira escreve: 'Se você é minha amiga e for presa já sabe'.Diante do fato, o juiz Marcelo Rubioli, titular da 1ª Vara Especializada Criminal do Rio, considerou a atitude como uma afronta e zombaria. Das cinco blogueiras, somente Anna Carolina e Rayane Silva estão presas. Ao, o TJRJ confirmou que o trio segue foragido. Já a Polícia Civil informou que "inquéritos sobre a atuação criminosa das mulheres já foram concluídos pela Polícia Civil e enviados à Justiça" e que "investigações relacionadas a outros crimes cometidos pelo grupo ainda estão em andamento".