O ônibus, que possui 6 calhas de castração, pretende castrar pelo menos 2 mil animais por mêsReprodução

Publicado 02/05/2022 18:21

Rio - O Castramóvel, que faz parte do programa RJPET, da secretaria estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, iniciou na manhã desta segunda-feira (2), os procedimentos de castração totalmente gratuita para cães e gatos. O programa, que já conta com 5 mil cadastros, está ocorrendo no pavilhão 300 da Ceasa/RJ, na Avenida Brasil n.º 19.001, em Irajá, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, a ação faz parte de uma campanha para diminuir o número de animais sem cuidadores que circulam no mercado de Irajá.

“Muitos cães e gatos dos moradores do entorno não são castrados e são criados com as portas abertas. Isso impacta diretamente no número de animais abandonados na Ceasa,” avalia Bianca de Carvalho.

As inscrições para o agendamento para a castração já estão abertas e podem ser feitas pelo site

Castração na Muzema

O ônibus, que ficou estacionado na Muzema, durante 30 dias, castrou 5 mil animais de lá e de outras comunidades da Zona Oeste, como Itanhangá, Morro do Banco, Tijuquinha, ajudando principalmente quem não tinha condição financeira para realizar a castração.

“Os dois foram adotados na rua, um estava abandonado em uma ciclovia e outro dentro de um valão. Nunca conseguimos castrar, mas essa iniciativa foi muito importante para a gente, pois jamais iriamos conseguir pagar castração de dois cachorros, e aqui além de tudo ter sido feito com muita segurança, não pagamos nada,” disse Luzia Soares Vieira, que levou os cães Zeus, de 7 anos, e Ralf, de 6 meses, para serem castrados.

Castramóvel

O castramóvel conta ao todo com 20 profissionais, sendo 10 veterinários, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A castração com cães e gatos ocorre em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. O ônibus, que possui 6 calhas de castração, pretende castrar pelo menos 2 mil animais por mês. Uma avaliação é feita pelo veterinário, antes de qualquer castração, para identificar se o animal está apto ou não para o procedimento.

De acordo com a veterinária responsável, Dra. Ruana Renostro, o castramóvel trabalha com o método minimamente invasivo para animal.

“A castração é feita com toda segurança, exatamente como se fosse dentro de uma clínica comum. Aqui nós temos: mesa de emergência com aparelho de anestesia inalatória, as drogas necessárias em caso de emergência, e todos os equipamentos, além de uma equipe completa: veterinários, técnicos e auxiliares,” explicou a veterinária.