Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, investiga o caso - Reprodução

Publicado 02/05/2022 17:37 | Atualizado 02/05/2022 18:28

Rio - Um idoso de 69 anos foi encontrado morto com marcas de agressão, na tarde deste domingo (1º), na Rua José Maria Oliveira Rodrigues, no bairro Manilha, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Policiais do 35º BPM (Itaboraí) chegaram no local e já encontraram Henrique de Brito sem vida. A área foi isolada e a perícia constatou que o corpo tinha sinais de espancamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 12h05 para realizar o recolhimento do corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que investiga a morte do idoso e apura as circunstâncias do crime.