Pertences da turista alemã recuperados pelos guardas municipais da UOP de CopacabanaDivulgação

Publicado 02/05/2022 15:33

Rio - Guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) de Copacabana prenderam em flagrante, neste domingo (1º), um falso ambulante de 21 anos suspeito de furtar os pertences de uma turista alemã na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os agentes foram acionados pela vítima e uma banhista que a acompanhava para ajudá-la.



Elas relataram aos agentes que o homem se aproximou da turista com um isopor oferecendo produtos, mas acabou pegando sua pochete com celular, caixa de som, carregador e outros pertences. Com auxílio de outros banhistas, a turista conseguiu rastrear o aparelho por meio do GPS, que estava indicando a Rua Santa Clara, em Copacabana. Os agentes foram com as duas até o local indicado, onde o bandido foi encontrado.



Segundo a Guarda Municipal, o suspeito tentou fugir ao avistar a equipe, mas foi detido. Ele estava usando uma camisa diferente da que foi usada durante o furto, mas dentro do isopor estava a outra, além de parte dos pertences da vítima. Entretanto, o telefone celular não foi encontrado. Após a prisão, os guardas municipais levaram o criminoso e a vítima para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.



Além da ocorrência de prisão, a Guarda Municipal também registrou dois auxílios a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o fim de semana. Ainda no domingo (1º), guardas do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) auxiliaram um cidadão colombiano de 24 anos a retornar para seu país. O jovem ficou detido no Brasil por cinco meses por tráfico de drogas. Após ser libertado, ele se dirigiu ao Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, com o objetivo de tentar retornar para casa.

No local, funcionários do aeroporto indicaram o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante para que recebesse auxílio. Os guardas municipais conseguiram contatar a família do jovem e o acompanharam, dando suporte, até seu embarque às 20h, para o retorno ao seu país.

Na sexta-feira (29), agentes da 2ª Inspetoria (Zona Sul) socorreram uma mulher de 42 anos durante um surto psicótico. Os agentes a avistaram quando caminhava desorientada na pista do viaduto Paulo de Frontin, sentido Zona Sul, correndo risco de atropelamento. A mulher estava muito agitada e inicialmente resistiu à abordagem. Os guardas a escoltaram no viaduto, conversaram e a acalmaram até que ela aceitou ajuda.



Sendo assim, os agentes a levaram para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ela encaminhada ao Hospital Phillippe Pinel, em Botafogo, onde ficou aos cuidados da equipe médica, que consegui entrar em contato com a família dela.