Dois suspeitos foram presos e um fuzil foi apreendido - Divulgação

Publicado 02/05/2022 18:32

Rio - Dois homens, ainda não identificados, foram presos por trocar tiros com policiais do 32º BPM (Macaé) nesta segunda-feira (2), no bairro Âncora, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio. Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento na região e foram atacados pelos criminosos, dando início ao confronto.

A equipe decidiu montar um cerco tático e conseguiu prender dois suspeitos. Durante a ação, um fuzil calibre 5.56, uma pistola 9mm e um colete à prova de bala foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 128ª DP (Rio das Ostras).