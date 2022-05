Celulares, dinheiro e cartões de passagem apreendidos na Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 18/05/2022 16:01

Rio - Agentes do Barra e o Botafogo presente prenderam em flagrante, em menos de uma semana, colombianos suspeitos de roubar celulares dentro dos ônibus. Nesta quarta-feira (18), policiais prenderam duas mulheres colombianas suspeitas de furtarem celulares dentro de um ônibus na altura da Praia de Botafogo. Os agentes foram acionados por pedestres e, após revista, foram encontrados 7 celulares. Elas foram conduzidas para a 12ª DP (Copacabana).

Na última quinta-feira (12), um casal de colombianos foi preso em flagrante por agentes do Barra Presente suspeitos de furtar celulares na região. O motorista do ônibus informou que os dois estavam tentando furtar uma passageira, na Av. Ayrton Senna. Os policiais foram até o ônibus e, após revista, encontraram com o casal cinco celulares, dinheiro em espécie e cartões Rio Card.