O "Facilita Imposto de Renda" vai tirar dúvidas da população até o próximo dia 24Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 14:52 | Atualizado 18/05/2022 15:00

Rio - Quem ainda tem dúvidas e deixou para a última hora a entrega do Imposto de Renda 2022, não pode perder essa ajuda. Desta quarta-feira (18) até o próximo dia 24, os contribuintes do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Caxias e Itaguaí podem contar com o "Facilita Imposto de Renda", uma ação gratuita realizada Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) e pelo Sebrae Rio. Além de dar orientação e tirar possíveis dúvidas de última hora, a ação também pretende dar orientações sobre o faturamento do Simples Nacional, que precisa ser realizada pelos MEIs (microempreendedores individuais).

No Rio, a ação vai acontecer em algumas estações do MetrôRio, no Buraco do Lume e no calçadão de Campo Grande, sempre de 10h às 17h.

Na manhã desta quarta, quem passou pela metrô da Carioca já pôde se consultar. Foi o caso da bancária Jaqueline Moreira, de 32 anos. No caminho para o trabalho, aproveitou a novidade. "Eu faço meu Imposto de Renda todo ano e até que me viro bem, mas parei aqui para tirar uma dúvida em relação ao imposto da minha mãe. Ela recebe o aluguel de um imóvel e a gente queria saber se estava fazendo a declaração da forma certa".

O aposentado Ubiratan Leal, de 72 anos, também parou para conversar com uma das consultoras. "Sempre paguei meu imposto certinho, mas a aposentadoria é baixa e queria saber se já era considerado isento. Então, como estava aqui à mão, parei rapidinho para saber. Gostei da iniciativa. Foi rápido e prático", disse ele.

O presidente do CRCRJ, Samir Nehme, afirmou que o objetivo da ação é orientar a população para que evitem erros e o pagamento de multas. "Estamos nos últimos dias para fazer a declaração, que é simples, mas demanda atenção das pessoas. Além disso, a iniciativa é uma oportunidade para o micro e pequeno empreendedor receber direcionamento para o seu negócio", explica Samir.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 se encerra no dia 31 de maio.

Abaixo, veja os dias em que o projeto vai passar por cada lugar.



Serviço - "Facilita Imposto de Renda"



Data: 18 de maio

- Mezanino da estação Carioca, entre os acessos B e C

- Calçadão de Itaguaí



Data: 19 de maio

- Mezanino da estação Siqueira Campos, próximo ao acesso Siqueira Campos.

- Cais de Santa Luzia, em Angra dos Reis



Data: 20 de maio

- Mezanino da estação Nossa Senhora da Paz, próximo ao acesso B

- Calçadão de Campo Grande (próximo à Rua Major Almeida Costa)



Data: 23 de maio

- Biblioteca Municipal de Duque de Caxias



Data: 24 de maio

- Centro do Rio, no Buraco do Lume