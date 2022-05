Helicóptero foi alvejado por criminosos na terça-feira (17), no Complexo da Penha - Reprodução/Redes Sociais

Helicóptero foi alvejado por criminosos na terça-feira (17), no Complexo da PenhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/05/2022 21:20 | Atualizado 18/05/2022 21:23

Rio - O piloto do helicóptero alvejado por tiros enquanto sobrevoava a comunidade Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha , prestou depoimento na 22ª DP (Penha), nesta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo RJTV2. Ele não ficou ferido após o ocorrido. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os autores dos disparos e se os criminosos pensaram que se tratava de uma aeronave da Polícia Civil ou Militar.

Galeria de Fotos

As investigações descobriram que o helicóptero pertence à empresa Helirio e havia decolado do Aeroporto Internacional Tom Jobim com destino ao Heliponto Recreio, sobrevoando a rota da Penha. Ao se aproximar da comunidade, os bandidos realizaram vários disparos. Imagens mostram que o veículo foi atingido com pelo menos dois tiros, um próximo à porta e outro no vidro da aeronave. Os disparos não afetaram o funcionamento da aeronave e o piloto conseguiu sair do local e pousar de forma segura.

No vídeo que circulou pelas redes sociais, enquanto o helicóptero sobrevoava a área foi possível escutar alguém dizendo: "Se passar na reta vai tomar hein. (...) derruba, derruba, derruba".