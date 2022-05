Filhote de bicho-preguiça é encontrado nas margens da BR-040, em Petrópolis - Divulgação / Concer

Publicado 19/05/2022 10:30 | Atualizado 19/05/2022 10:36

Rio - Um filhote de bicho-preguiça foi resgatado por uma equipe da Concer na BR-040, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na última quarta-feira (18). O animal foi encontrado às margens da rodovia, que liga o Rio a Juiz de Fora (MG), por um motorista.

Segundo a concessionária, que administra a BR-040, o bicho, que não apresentava ferimentos, foi levado para uma veterinária conveniada, onde recebeu todos os cuidados. De lá, o filhote será encaminhado a um centro de triagem de animais silvestres do Ibama.

De acordo com a Concer, 743 animais silvestres já foram localizados na BR-040 pelo Projeto Caminhos da Fauna, que tem por objetivo a redução do impacto sobre as espécies por meio do monitoramento em toda a extensão da rodovia.